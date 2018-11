Le géant de la vente sur Internet Alibaba a enregistré un chiffre d'affaires d'1,44 milliard de dollars (1,27 milliard d'euros) en l'espace de deux minutes, à l'occasion du "Jour des célibataires" en Chine, une opération de soldes monstre. L'entreprise pourrait d'ailleurs battre le record de ventes de l'année dernière.

Le 11 novembre --célébré comme le "jour des célibataires" en raison de la succession de "1" dans la date-- est pour Alibaba et ses concurrents l'occasion de doper massivement leurs ventes à grand renfort de promotions. La fête tient son origine dans les milieux estudiantins des années 1990, en contre-poids à la Saint-Valentin.

Cet événement est devenu le plus important du genre à travers le monde, loin devant les "Black Friday" et "Cyber Monday" américains réunis. Il a débuté à minuit pile, heure locale. Deux minutes plus tard, le géant chinois de la vente en ligne avait déjà vendu pour 1,44 milliard de dollars sur son webshop Tmall. Les produits de Xiaomi, d'Apple et de Dyson y sont les plus populaires.

Après plus de 15 heures, le compteur atteignait déjà 24,3 milliards de dollars, selon le journal South China Morning Post, alors que le record de l'an passé était de 25,4 milliards de dollars. La guerre commerciale en cours entre la Chine et les Etats-Unis semble avoir eu peu d'influence sur la consommation intérieure.