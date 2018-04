Un travailleur sur quatre en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée quitte son employeur dans l'année de son embauche. Dans près de 60% des cas, c'est le travailleur qui décide de mettre fin à la relation de travail et de poursuivre sa carrière ailleurs, ressort-il mardi d'une analyse par le prestataire de services RH Acerta d'une analyse des 44.000 CDI conclus entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017. Le taux de réussite des contrats de travail à durée indéterminée pour les ouvriers est très bas: seuls 70,8% d'entre eux occupent encore leur poste après un an en service, le reste ayant déjà quitté l'entreprise. Chez les employés, le nombre de personnes restant dans la société est encore plus bas: un contrat de travail sur cinq (21,7%) prend fin au cours de l'année d'embauche.

C'est surtout le travailleur qui prend l'initiative de mettre un terme à sa collaboration durant ces 365 jours. Il donne ainsi son préavis ou rompt le contrat de travail dans 32% des cas et la collaboration est arrêtée d'un commun accord pour 36% des situations. Ce n'est que pour trois contrats sur dix que l'employeur prend cette décision.

Le pourcentage de départs précoces chez les travailleurs en possession d'un CDI baisse en fonction de la taille de l'organisation. Le nombre de contrats qui prennent fin dans l'année est d'ailleurs deux fois plus important dans les petites entreprises.

"Le pourcentage bien trop élevé de ruptures rapides et non désirables montre qu'il y a un sérieux problème dans la manière dont les entreprises gèrent le talent", commente Acerta. Le prestataire de services RH plaide dès lors pour le 'rematching', à savoir que l'employeur et le travailleur déterminent si ce dernier est encore à sa place dans le poste qu'il occupe ou s'il devrait endosser un autre rôle dans l'organisation. "Le talent reste alors à bord et trouve sa voie, pour la plus grande satisfaction de toutes les parties."