Les métiers les plus prometteurs sont ceux qui complètent le travail des machines", estime Anouk Kon, évangéliste chez Indeed. "Ou ceux qui dépendent fortement de l’humain et de l’incapacité à le remplacer par un robot." Ce métamoteur de recherche d’emplois s’est basé sur les tendances de croissance sur le site en 2016 et 2017 pour dresser une liste reprenant les 7 métiers qui ont le plus d’avenir en Belgique (1).