Selon les derniers chiffres de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), ceux du dernier trimestre de 2017, près de 42.000 nouveaux jobs (41.961) ont été créés en l'espace d'un an.

Les chiffres sont rapportés vendredi dans De Morgen, Het Laatste Nieuws et Sudpresse. "90% de cette augmentation portent sur des emplois à temps plein et des jobs à temps partiel d'au moins 2/3 temps", selon la ministre des Affaires sociales Maggie De Block, qui affirme que "depuis le début du gouvernement Michel, 143.233 jobs supplémentaires ont été créés". C'est le secteur privé qui accueille la plus grande part de ces nouveaux jobs, avec 36.549 emplois en plus. "On peut s'attendre à ce que cette évolution positive se poursuive sur le marché de l'emploi", avec la poursuite du tax-shift, estime la ministre.

Le journal L'Echo, qui a lui compilé des données de la Banque nationale, du Bureau du plan ainsi que des organismes régionaux, sur une période plus large, indique qu'entre 2005 et 2016, l'emploi a progressé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, mais de manière plus importante dans le second: 9,7%, soit 338.800 emplois supplémentaires (contre 64.000 emplois supplémentaires dans le secteur public, +8%).