Immo Leur coût équivaut grosso modo à un tiers du prix de l’appartement.

Depuis 2009, trimestre après trimestre, la Fédération royale du notariat belge (FRNB) sort son baromètre immobilier basé sur les informations contenues dans les compromis de vente. De quoi suivre, pour les maisons unifamiliales, les appartements et les terrains, l’évolution du nombre de transactions et celle des prix.

Depuis 6 mois, il y a ajouté une… pièce supplémentaire : la ventilation des prix des appartements selon leur nombre de chambres. En moyenne, en 2016, un appartement 1-chambre exigeait de ses candidats-acquéreurs près de 157 000 euros (+3,2 % par rapport à 2015). Un 2-chambres en réclamait un peu plus de 207 000 (+1,2 %) et un 3-chambres quelque 281 000 euros (+2,6 %).

En d’autres termes, et en 2016 toujours, la deuxième chambre est revenue à 50 000 euros, la troisième à quelque 75 000 euros ! Alors que ces chambres supplémentaires représentent au mieux 15 % de la superficie totale du bien, leur coût arrive au double. Un 2-chambres coûtait en moyenne 32,4 % de plus qu’un 1-chambre. Un 3-chambres coûtait 35,7 % de plus qu’un 2-chambres. "Oui, confirme Bart Van Opstal, porte-parole de la FRNB, une chambre de plus correspond à un supplément d’environ un tiers du prix. Et c’est beaucoup…"

Question de loyer et de… terrasse

Mais ce coût pourrait, à l’avenir, diminuer. Du moins entre 1 et 2 chambres. "Le prix des 1-chambre a davantage augmenté l’an dernier que celui des 2-chambres, poursuit-il. Parce qu’ils sont ciblés par davantage de personnes, qu’elles soient isolées ou âgées. Mais également par des petits investisseurs qui jugent que le différentiel de prix est trop important." Plus important, parfois, que celui qui se retrouve dans le loyer. A Bruxelles, par exemple, selon le dernier Observatoire des loyers, basé sur les chiffres de l’année 2015, le tarif mensuel moyen pour un 1-chambre est de 626 euros, celui d’un 2-chambres de 731 euros, soit un différentiel d’une centaine d’euros, autrement dit d’une quinzaine de pour cent…

Pour Bart Van Opstal, un autre élément intervient dans l’analyse : les 2 et les 3-chambres sont plus souvent assortis d’une terrasse que les 1-chambre, terrasse dont le prix est en quelque sorte dilué dans celui de la chambre supplémentaire. "Or la présence d’une terrasse et sa superficie sont devenues des critères très importants pour les amateurs, explique-t-il. Même si cela se ressent davantage dans l’immobilier neuf que dans l’ancien. Ces terrasses ne sont pas des pièces proprement dites, mais elles sont énormément utilisées."