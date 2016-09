Brexit: l’immobilier résidentiel britannique entre deux eaux

Immo

Deux mois après le référendum britannique sur l’Union européenne, le secteur immobilier relève la tête. L’annonce du vote en faveur du Brexit le matin du 24 juin avait provoqué un séisme dans les milieux économiques. L’incertitude liée au référendum lui-même, qui avait affecté depuis le début de l’année les investissements dans de nombreux secteurs et en particulier dans l’immobilier, avait alors pris une nouvelle dimension. L’avenir du pays, sa relation avec ses partenaires européens, son accès au marché unique, son possible isolement face au reste du monde étaient désormais totalement remis en question.

Les réactions avaient été multiples et immédiates : la livre sterling s’était violemment effondrée face au dollar, le marché financier avait perdu pied et d’importants fonds immobiliers avaient suspendu leurs transactions. Les inquiétudes économiques avaient, en effet, bouleversé toutes les prévisions liées au développement de l’immobilier de bureau : sans croissance, aucune chance que de nouvelles entreprises décident de s’installer dans le pays, et donc que la demande en espaces de travail progresse.

Question capitale : les particuliers allaient-ils suivre cette tendance ? Une enquête de l’Institution royale des géomètres avait rapidement indiqué une chute du nombre de nouveaux acheteurs et vendeurs. Tandis qu’aucun des agents immobiliers sondés n’imaginait une hausse des prix l’année prochaine. Dès la semaine suivant le référendum, des rumeurs laissaient entendre que de nombreux acheteurs avaient gelé leur acquisition. Rebecca Spohrer, 32 ans, en faisait partie. "Nous avions tout réglé une semaine avant le référendum : le crédit immobilier, difficile à obtenir car nous sommes deux Américains avec un visa de cinq ans, les analyses du géomètre, l’ensemble des papiers officiels organisés par notre notaire. Nous n’avions plus qu’à clôturer la vente mais nous nous sommes alors dit : nous n’avons rien à perdre à attendre une semaine supplémentaire. Et nous avons bien fait : dès le vendredi 24, nous avons appelé notre agent immobilier et notre banquier pour dire que nous suspendions l’achat."

(...)