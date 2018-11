Abonnés Frédérique Masquelier et Charlotte Mikolajczak

Il est à moitié péruvien, à moitié belgo-autrichien. "Je suis comme tous les Belges : un ‘zinneke’." Sebastian Moreno-Vacca (55 ans), administrateur du bureau A2M Architects, déménagera au Pérou enfant avant de rentrer au plat pays en 1974.

Diplômé de l’Institut d’architecture de Saint-Luc (Bruxelles) en 1988, il se teste au métier dans la capitale, chez ARC puis chez Aries. Avant de créer son propre bureau en 2000, A2M, aujourd’hui tête de pont de l’architecture passive, fort de 25 personnes, un bureau à New York, un autre à Lisbonne et bientôt un troisième à Vancouver. "J’ai toujours été un peu ‘borderline’ . Chez Aries, je m’employais à ancrer le style flamand à Bruxelles alors qu’on n’y jurait que par le néoclassicisme."

À ses débuts, il enchaîne concours sur concours avec sa petite équipe. "Je n’ai pas eu de clients pendant 15 ans, sourit-il. J’ai commencé en jouant les mercenaires, en travaillant à gauche, à droite, pour d’autres bureaux." C’est d’ailleurs un concours - le siège bruxellois de Daimler-Benz - qui le plongera, au milieu des années 2000, dans le passif.

En 2006, A2M commence à se revendiquer de son étiquette ‘passive’. "C’est à ce moment-là que s’est créée la Plateforme Maison Passive, dont je serai président pendant 8 ans." En parallèle, le bureau réalisera la revue trimestrielle Be.passive, distribuée à 15 000 exemplaires, à laquelle l’architecte et son équipe sacrifieront des centaines d’heures de sommeil. "Encore quelque chose qui n’était pas notre job", dira-t-il, soulignant l’implication d’A2M dans la promotion du passif. Et, in fine, dans celle de l’excellence bruxelloise, belge par extension.

Entretien.

