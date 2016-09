Bruxelles: nouvelle jeunesse pour la colocation

Immo

La colocation est loin d’être une tendance nouvelle. Outre son succès retentissant dans les grandes métropoles mondiales, elle existe depuis de nombreuses années à Bruxelles et, dans une moindre mesure, dans certaines villes du Nord et du Sud du pays - estudiantines entre autres. Jusqu’à prendre de l’importance plus récemment encore en gagnant un nouveau public : des jeunes travailleurs, attirés tant par la vie en communauté que par la perspective d’habiter dans un logement plus vaste, plus confortable et mieux situé que ce qu’ils auraient pu s’offrir en solo.

Rien de vraiment neuf, toutefois. Et pourtant, plusieurs start-up ont décidé d’en faire leur business de par le monde, à l’image d’HiCommon et consorts aux Etats-Unis. Mais aussi Cohabs, chez nous. Des initiatives à ne pas confondre avec des plateformes en ligne de type Appartager.be, Weroom.com, etc. "Celles-ci se font le relais d’une offre pléthorique, sans offrir de garantie aucune quant à la qualité des logements repris, pointe Youri Dauber, cofondateur de Cohabs. Elles se contentent de mettre les gens en relation." C’est ce constat qui a inspiré le jeune Bruxellois (28 ans) et ses trois associés, son frère, Malik Dauber, Vinciane Nobels et Philippe Samyn. Tous quatre ont lancé Cohabs en février dernier.

