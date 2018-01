Immo 2017 ne s’est pas terminée en fanfare sur le marché de l’investissement immobilier. Mais le premier semestre de 2018 devrait faire des étincelles : Art 56, Egmont I et II, Actiris, Woluwe shopping, Rive Gauche…

Les mois de décembre sont généralement très porteurs sur le marché de l’investissement immobilier. Mais cette année 2017, il n’y a pas eu de rush final. "La logique bilantaire a été éclipsée par une autre logique : celle de l’acquisition du bon produit, confirme Cédric Van Meerbeeck, Partner, Head of Research Belgium&Luxembourg chez Cushman&Wakefield. Les investisseurs ne sont plus dans un esprit de course. Au contraire, ils prennent tout leur temps. Etant donné que les biens sont de plus en plus chers, ils veulent être certains à 100 % qu’ils achètent le bon produit."