Du 25 au 26 octobre, Bruxelles a accueilli une délégation américaine d’une trentaine de personnes originaires de Washington DC, parmi lesquelles figuraient des représentants du maire de la ville et de ses différentes agences publiques, mais aussi du secteur privé, pour la plupart des développeurs immobiliers et des investisseurs. "Leur venue fait suite aux Brussels Days de mai dernier, qui se sont déroulés à New York et à Washington", explique Cécile Jodogne, secrétaire d’État bruxelloise en charge du Commerce extérieur, qui encadrait leur visite.

(...)