Immo Une start-up allemande secoue l’investissement immobilier en recourant à la "blockchain".

Pour les non-initiés, le core-business de Brickblock s’apparente à un… bric-à-brac de termes incongrus, désignant des réalités (ou plutôt, des virtualités) tout aussi floues. Il faut reconnaître que l’activité de la start-up allemande est extrêmement avant-gardiste puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une première mondiale. "Nous nous apprêtons, à la fin du premier semestre de l’année, à vendre un actif immobilier entièrement en actions électroniques (tokens) via la technologie de la blockchain", indique, visiblement exalté, Gonzalo Sanchez Slik, chargé des relations aux investisseurs chez Brickblock. La blockchain étant un système de sécurisation et d’enregistrement des transactions en cryptomonnaie.

(...)