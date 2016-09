Des châteaux à partager

Immo

PARMI SES QUELQUE 3000 CHÂTEAUX - du moins c’est ce que l’on en dit -, la Belgique en possède un tout petit nombre qui n’est pas à la charge d’une seule famille, comprise ici comme père, mère et enfants.

Plusieurs possibilités s’offrent aux amateurs de la vie de château. Au sein des familles… élargies, la solution de la propriété en indivision est d’autant plus aisée à privilégier que le château possède plusieurs ailes ou qu’au sein du domaine, on trouve divers bâtiments que les héritiers se partageront. Ce type de contrat de propriété n’affecte pas l’aspect du bien dans sa globalité : chacun sera propriétaire d’une fraction de l’ensemble de l’immeuble et personne ne sera seul propriétaire d’une partie de celui-ci. De quoi créer des fiefs familiaux comme à Beloeil ou à Postel, à Huldenberg, à Andoy ou à Warnant. En France, l’un des plus beaux exemples d’occupation d’un château en indivision familiale est celui de Donjeux, en Haute-Marne.

Cela nécessite toutefois un peu… d’intelligence et de savoir-vivre pour gérer pareille situation de cohabitation. Il est, en effet, plus compliqué de gérer à cinq ou huit frères et sœurs un bien important. Et, bien souvent, des disputes amènent à l’enlisement de l’entretien de la bâtisse principale… Voire à la vente forcée du château, pour cause d’impossibilité de se mettre d’accord.