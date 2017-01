Pas de tours, peu de complexes de plus de 15 000 m² : l’année qui débute ne donnera pas lieu à moult inaugurations de bâtiments professionnels. Le top 5 n’en est pas moins impressionnant.

Une fois n’est pas coutume, il n’y aura pas, cette année, de flonflons ou de feu d’artifice à l’occasion de l’inauguration d’une tour en Belgique. Comme il y en a eu une ou deux chaque année depuis… 2014. Avec, cette année-là, Up-Site, le long du canal bruxellois, développée par Atenor et devenue la plus haute tour de logements du pays (140 m, 42 niveaux, 250 appartements). Mais également avec la Belview d’Allfin, résidentielle toujours, moins haute (85 m, 25 niveaux), mais plus centrale, plantée au cœur du quartier européen. En 2015, c’est Liège qui s’est offert la tour de l’année, la plus haute de Wallonie : la Tour Paradis, occupée par l’administration des Finances (136 m, 27 niveaux). En 2016, c’est la tour Astro rénovée qui a fait l’actualité (107 m, 31 niveaux). En 2018, ou plus probablement en 2019, il y aura peut-être la tour mixte logements bureaux The One (23 niveaux) et son homologue de bureaux Realex (114 m), dans le quartier européen. Et en 2020, la Silver Tower (33 niveaux), la dernière tour du quartier Nord.

Même sans tour, 2017 verra néanmoins quelques inaugurations. Et non des moindres avec l’ouverture du shopping center Rive gauche à Charleroi et, quelques mois plus tard, du The Mint à Bruxelles; l’entrée en fonction de deux gros immeubles de bureaux, le Herman Teirlinck, sur le site de Tour&Taxis, et le Belliard 40, dans le quartier européen; à ceci près que l’on pend généralement la crémaillère quand des occupants sont installés, ce qui sera le cas du premier avec la Communauté flamande, mais pas encore du second qui cherche toujours un ou plusieurs locataires; sans oublier l’énorme centre de tri postal Bruxelles X.

Il n’empêche, en termes de finalisation, 2017 ne squattera pas les mémoires des professionnels de l’immobilier. Les développeurs semblent en effet avoir attendu que le marché se reprenne avant de relancer la machine. Or il ne s’est réellement repris qu’en 2014. Le temps de mener un projet à bien, de le dessiner, d’obtenir les permis après avoir fait le gros dos face à un ou plusieurs recours, il faut compter plus de trois ans. Les projets annoncés pour 2018, 2019 et 2020 sont donc bien plus nombreux. “Le pipeline pour 2017 n’était pas très fourni, reconnaît Kim Verdonck, responsable du département Recherche du consultant CBRE. Depuis quelques années, quasiment depuis la grande crise de 2008, hormis en résidentiel, les développeurs sont très prudents. Ils lancent peu de projets à risque, surtout en bureaux. En retail (commerces, NdlR), ils se lâchent un peu plus : il y a des choses qui doivent sortir en 2017, pas seulement Rive Gauche et The Mint; il y a l’extension des Bastions à Tournai, par exemple, plus quelques retail parks.”

Si, selon l’expert, 2017 est relativement pauvre – “Je préfère l’adjectif… réaliste”, sourit-il –, c’est aussi une question d’impression : pauvre par rapport à quoi ? A 2018 ou 2019 ? “Les projections concernant la taille du pipeline sont toujours très compliquées à faire, poursuit Kim Verdonck. Pour de gros projets, il faut compter entre 2 et 3 ans de travaux. Ce n’est jamais que lorsque le chantier démarre qu’on peut être assuré de la date de sa finalisation. Mais si on ne prenait que les immeubles dont la première pierre a été posée, ledit pipeline serait bien peu rempli.” On a ainsi vu la Silver Tower du quartier Nord annoncée une première fois en 2010 pour 2016, puis régulièrement postposée, et, aujourd’hui, envisagée pour 2020.

...