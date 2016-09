Face à une localisation difficile, le shopping Docks Bruxsel a trouvé la parade

Immo

Le projet de grand centre commercial, au nord de Bruxelles, est dans sa dernière ligne droite. C’est sa localisation aux portes de la Flandre qui a donné son ton le plus atypique à Docks Bruxsel. "LaLibre" s'est rendue sur le chantier où, à 40 jours de l'ouverture, la poussière côtoie les tuyaux et fils épars.

A regarder ce chantier, en cours depuis l’été 2013 sur ce site industriel historique situé le long du canal à Bruxelles, en contrebas du pont Van Praet, le néophyte doit penser que le bâtiment ne sera jamais prêt à temps. Il reste à peine 40 jours et encore tant à faire ! "C’est trompeur,soutient Olivier Weets, chargé de projets immobiliers chez Equilis (groupe Mestdagh). A l’image de ces murs végétaux, malingres il y a deux mois, et déjà presque florissants. On est dans les temps. Les travaux seront réceptionnés comme prévu le 1er octobre." Et Docks Bruxsel, le premier des trois shoppings lancés au nord de la capitale avec Neo et Uplace, ouvrira bien ses portes, flonflons en prime, le 20 octobre.





