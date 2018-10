Avec plus de 1400 habitants au kilomètre carré, Waterloo est l’une des communes avec la plus grande densité du Brabant wallon (moyenne de 361 habitants/km²). "Cela implique que notre gestion de l’urbanisme doit souvent être différente de celle d’autres communes", note l’échevin de l’Urbanisme, Cédric Tumelaire. "Quand des investisseurs viennent nous voir, on leur dit : ‘c’est gentil de penser à nous, mais il faut aller voir plus loin, vers Genappe ou Braine-l’Alleud’."