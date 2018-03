A première vue, le concept hôtelier A-Stay, porté à parts égales par le groupe A-Star de Ben Van Loo et le Groupe Besix, et officialisé au Mipim, pourrait être qualifié de "Ryanair de la location résidentielle". Et pour cause : on y loue sa chambre à très bas prix (de l’ordre de 29 euros la nuit), mais tous les suppléments se payent : le check in et le check out (19 euros), une plus grande chambre (15 euros la nuit), la kitchenette ‘in a box’ (2 euros par jour), jusqu’au nettoyage, au choix d’un étage supérieur, etc. "Tout est à la carte. Rien n’est obligatoire", confirme Ben Van Loo, fondateur de A-Star, qui planche sur ce concept depuis un an et demi. " Mais on a aussi un pack ‘business’ comprenant toutes les prestations" , ajoute-t-il.