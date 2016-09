L'Hôtel Métropole est à vendre

Immo

Le prestigieux Hôtel Métropole, sis place De Brouckère à Bruxelles, est à vendre, selon L'Echo . Nos confrères précisent qu'une des deux branches de la famille fondatrice met 50% de la SA Hôtel Métropole (soit 5.800 m² d'immeubles) sur le marché.

L'hôtel fait face, comme de nombreux commerces et entreprises bruxellois, à deux phénomènes qui tirent son attractivité vers le bas. Tout d'abord, les retombées du lockdown de novembre dernier, suivi des attentats à l'aéroport et dans le métro, qui se sont révélés particulièrement anxiogènes pour les touristes et visiteurs souhaitant découvrir Bruxelles. Ensuite, l'établissement subit les sempiternels problèmes de mobilité dans la capitale suite à la fermeture des tunnels et à la mise en place du piétonnier.

Interrogé par L'Echo, Charles-Henri Bervoets, administrateur de la SA Hôtel Métropole, affirme que ce n'est pas sa branche de la famille qui est vendeuse. Il ne peut donc s'agir que des Wielemans, qui détiennent les 50 autres pour cent du capital. C'est le courtier Cushman & Wakefield qui a été mandaté pour trouver un acquéreur.





Pour la série "Dans le secret des lieux", LaLibre.be s'était rendue dans les coulisses de l'hôtel. Ce reportage est à redécouvrir ici.