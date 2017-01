Depuis une dizaine d’années, le "bon père de famille" a perdu pas mal de ses repères d’investissement. La dérégulation a rayé de sa liste des valeurs sûres le secteur des "utilities" (producteurs d’électricité), la crise financière l’a dégoûté des valeurs bancaires (Fortis et autre Dexia) et la faiblesse des taux d’intérêt l’a achevé en rendant stériles les placements en obligations ou en comptes d’épargne. C’est alors qu’en 2014, les Sir, Sociétés immobilières réglementées, sont entrées dans le viseur des investisseurs, comme si on leur offrait une oasis de rendement et de sécurité dans un désert sans intérêt.

Ces sociétés immobilières cotées en Bourse ne sont pas une innovation, pas plus que ne le sont les portefeuilles immobiliers cotés. Ces derniers portaient auparavant le nom de Sicafi : société à capital fixe immobilier. Dans la crainte peut-être de voir ce segment gonfler puis éclater comme une bulle, à la lumière de la crise des "subprimes", le fait d’avoir ajouté à ces sociétés immobilières le qualificatif de "réglementées" à fait mouche auprès du public et des institutionnels. D’autant que cet adjectif répond à une réglementation bien réelle, à une série de contraintes et à autant de contrôles de la part des autorités de marché. Evaluation du portefeuille, diversification des placements et donc des risques, limitation de l’endettement… Avec les Sir, le "bon père de famille" revit : un rendement supérieur à l’inflation, peu de fluctuations boursières, une croissance régulière… aussi longtemps que les taux d’intérêt sont au plancher.

La faille

Traditionnellement une remontée des taux d’intérêt a un effet négatif sur les actifs immobiliers, qu’ils soient de brique ou de papier. Pour faire simple, des taux d’intérêt plus élevé rendent l’investissement plus cher. Donc il faut que l’immobilier baisse de prix pour compenser la différence de rendement. Les Sir ne sont pas à l’abri de ce phénomène qui pèse sur la valeur des actifs en portefeuille et rend plus cher le financement des acquisitions. Disons que cela est vrai en période normale. Mais chacun sait que nous ne sommes pas en période normale et que l’évolution des taux d’intérêt est artificielle puisque pilotée par les banques centrales. Dès lors, les gérants de Sir ont généralement pris les devants et anticipé une remontée des taux avec des outils de couverture. Cela n’exclut pas une correction des cotations à court terme mais, sur le long terme, la Sir reste un refuge de qualité pour les investisseurs.

(...)