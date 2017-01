LE MOIS DE DÉCEMBRE est généralement très porteur sur le marché de l’investissement en immobilier professionnel. C’est que, fiscalement parlant, il est de l’intérêt de certains vendeurs de sortir des actifs de leur bilans, et de certains acquéreurs d’en faire entrer. Avec ceci que les fêtes de fin d’année sonnent le début d’une vraie récréation (quasiment la seule période de l’année durant laquelle les bureaux des professionnels de l’immobilier sont fermés) et qu’ils sont nombreux, tant du côté des acteurs des transactions que des intermédiaires, à vouloir en profiter pleinement et donc à se pousser mutuellement à apposer enfin leur signature au bas des contrats.

Décembre 2016 n’a pas failli à sa réputation : selon les calculs du courtier Jones Lang LaSalle (JLL), la douzaine de deals publiés le mois dernier dépasse les 668 millions d’euros. Soit quelques dizaines de millions d’euros de plus qu’en 2015 et en 2014, qui ont pourtant été des années globalement fortes en matière d’investissements. “ Oui, l’année 2016 s’est bien clôturée ”, commente Jean-Philip Vroninks qui, jusqu’à l’an dernier, dirigeait le département Capital Markets de JLL (autrement dit, les investissements), et qui, depuis le 1er janvier de cette année, dirige JLL Belux. “ Un bon mois de décembre, mais pas plus exceptionnel que cela. C’est le ressenti qui est différent car près de 70 % du montant a été réalisé avec seulement deux transactions : la vente du Meander, sur le site de Tour et Taxis, aujourd’hui rebaptisé du nom de l’écrivain belge néerlandophone Herman Teirlinck par la Communauté flamande qui va l’occuper, et celle du shopping center liégeois de La Médiacité. ”