"Si les chiffres de la construction résidentielle neuve sont bons au niveau belge, grâce à la dynamique flamande, hélas la Wallonie est à la traîne", a relevé lundi Francis Carnoy, directeur général de la Confédération Construction wallonne (CCW), à l'occasion d'une séance de présentation du Code du Développement Territorial (CoDT) wallon, menée par le ministre du Logement Carlo Di Antonio au salon Batibouw.

"Depuis le pic de 15.000 logements neufs produits en 2007 en Wallonie, la production résidentielle a baissé de façon quasi-continue jusqu'en 2016, où on atteint à peine 9.500 logements (chiffre provisoire), soit une baisse globale de 37%." Selon Francis Carnoy, "le recul global s'est même accéléré depuis 2015 à la suite, sans doute, de craintes suscitées par la régionalisation du bonus logement et son remplacement par le chèque-habitat wallon, dont l'effet-levier est sensiblement moindre. Heureusement, sur la même période, le marché de la rénovation s'est montré plus stable et plus résistant, grâce notamment aux différentes primes et aux taux d'intérêt attractifs."

Au niveau national, les autorités ont délivré 19.725 permis de bâtir pour des bâtiments résidentiels au cours des dix premiers mois de l'année 2016, selon les chiffres du SPF Economie. Dans le détail, 14.854 permis de bâtir pour des bâtiments résidentiels ont été délivrés en Flandre pour 4.712 en Wallonie et 159 à Bruxelles. Ces permis représentent 44.585 logements sur l'ensemble de la Belgique, soit 35.754 en Flandre, 7.703 en Wallonie et 1.128 à Bruxelles.

"Dans ce contexte de marché résidentiel déprimé, la CCW plaide pour un démarrage urgent de la nouvelle Alliance emploi-environnement (actuellement retardée par le changement de ministre de l'Energie) recentrée sur la rénovation du bâti et la croissance démographique", conclut Francis Carnoy.