La mauvaise surprise d'une famille après l'achat de sa nouvelle maison (vidéo)

Immo

Un couple et ses trois enfants ne s'en remettent pas. La maison qu'ils ont acquise n'a plus rien à voir avec ce pour quoi ils ont signé, quelques semaines auparavant. Il ne reste plus grand chose de l'ameublement et de l'aménagement intérieur qu'ils avaient visités.

La famille Kalyoncu a acheté cette propriété située en Flandre, dans le Koolmijnlaan (province du Limbourg). A l'issue d'une vente publique, ils avaient emporté ce toit pour 160.000 euros. Aujourd'hui, elle n'a plus cette valeur. L'affaire est entre les mains de la justice mais selon plusieurs spécialistes, jamais une telle situation ne s'est déjà produite.

"On avait laissé à l'ancien propriétaire tout le temps pour partir. Il avait même l'autorisation de rester jusque fin août dans la maison", expliquent le père et la mère à VTM Nieuws. "Le choc était terrible quand nous sommes arrivés. Tout avait été enlevé, même la chaudière. Il a tenté de retirer le lavabo dans les toilettes; et même le bain. Cela se voit aux fissures dans le mur". Sous le choc, la famille ne s'est pas laissé faire. Elle s'est assurée les services d'un avocat, qui compte bien ne pas en rester là.

"Tout ce qui est fixé appartient à la maison, explique Jean-Luc Snyers, notaire. Le revêtement, les portes, les radiateurs...doivent être vendus avec l'habitation." Du côté des agents immobiliers, on constate que ce genre de cas est extrêmement rare. "Je conseille aux futurs acquéreurs de faire un état des lieux détaillé, ou de prendre des photos", conseille Luc Machon.