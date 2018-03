Tout comme “espaces partagés” et “coworking”, le terme “coliving” est abondamment utilisé ces dernières années par les porteurs de projets immobiliers. Certes, il s’agit de concepts à la mode, qui répondent aux besoins d’une nouvelle génération d’utilisateurs, connectée et adepte de mise en commun des ressources et de l’espace disponibles. Mais ceux-ci sont parfois… galvaudés, à tout le moins apposés sur des réalités auxquelles ils ne se réfèrent pas tout à fait. C’est souvent le cas avec le coliving, qui désigne stricto sensu le phénomène – par ailleurs loin d’être neuf – de la colocation.

De nombreux professionnels de l’immobilier se sont engouffrés dans la brèche. Une start-up bruxelloise va à contre-courant de ses pairs. Elle vient de réaliser une importante levée de fonds d’1,4 million d’euros. Explications.