Le vieux château en ruines, dit de l'Etoile, a été acquis par André de Barsy. Il y a mis le prix : 3,3 millions d'euros.

Les châteaux, tous deux implantés à Rixensart, sont voisins. L'un longe la rue de l'Eglise, l'autre la rue de l'Etoile. Le premier est visible de la rue, le second est caché. Ils appartiennent tous les deux à des Merode.

Le premier, le plus connu, a été mis en vente publique volontaire le 21 juin. Mais en a été retiré faute d'une offre suffisamment intéressante : 1,7 million seulement, proposé par l’homme d’affaires Walid Rizkallah pour un ensemble s’étendant sur plus de 116 hectares, avec dépendances, église, chapelles, parc, étangs, prés, vergers, etc. La vente se poursuivra de gré à gré.

