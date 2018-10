En centre-ville, en rive droite, un appartement neuf coûte entre 210 000 et 230 000 euros, soit entre 2 000 et 2 300 euros/m² (hors TVA) suivant la superficie, l’entretien ou la situation de l’habitat. En rive gauche, le prix d’un appartement neuf varie entre 1 800 et 2 000 euros/m² (hors TVA). En rive droite, un appartement plus ancien (30 ans) coûte entre 1 500 et 1 700 euros/m² en rive droite, et entre 1 200 et 1 300 euros/m² en rive gauche.

(...)