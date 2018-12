Enfin, le secteur du foncier agricole dispose d’une analyse digne de ce nom de son marché immobilier. Et non pas déclinée en une étude, mais en deux : l’"Observatoire du foncier agricole wallon", réalisé par la Direction de l’Aménagement foncier rural du Département wallon de la Ruralité et des Cours d’eau et le "Premier baromètre des notaires sur le marché des terres agricoles en Belgique" porté par le notariat belge.

