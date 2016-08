Le viager ne serait-il devenu "gagnant" que pour les acheteurs ?

Immo

La vente en viager représente à peine quelques pour-cent (et encore) du marché immobilier. Et pourtant, que d’histoires à son sujet !

Histoires d’acheteurs qui ont fait une très bonne affaire, suite au décès inopiné du vendeur - moins d’un an parfois après la signature de l’acte. Ou, à l’inverse, histoires de vendeurs qui ont survécu à l’acheteur. Dont l’une est devenue une légende : celle de Jeanne Calment, doyenne des Français dès juin 1986 et doyenne de l’humanité de janvier 1988 jusqu’à sa mort, en août 1997. En 1965, à l’âge de 90 ans et sans héritier, elle vend son appartement en viager à son notaire. Celui-ci, âgé alors de 47 ans, payera la rente mensuelle de 2 500 francs français (380 euros) jusqu’à son décès en 1995, à l’âge de 77 ans; sa femme continuera ensuite de la payer, jusqu’à la mort de Jeanne Calment. Au total, les époux ont versé plus de deux fois le prix de l’appartement de Jeanne Calment, conformément aux règles du viager.

En France, des cas comparables pourraient encore arriver. En Belgique, c’est devenu rarissime, les viagers étant, depuis quelques années - certains pointent d’ailleurs le cas Calment pour explication -, limités dans le temps : 13 ans, 15 ans, 20 ans… Sans pour autant que le législateur soit passé par là : la loi n’impose rien et n’interdit rien; c’est sur le terrain que la pratique a changé. "L’exception devenue la règle, note Jean-François van Maldeghem, fondateur-directeur du département Trevi Viager.Une coutume désormais établie. A tel point qu’aujourd’hui, si un vendeur veut un paiement à vie, il trouvera très difficilement un amateur."