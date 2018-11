Immo Les notaires de Belgique ont constaté une diminution des ventes de maisons et d'appartements dans les communes côtières lors du premier semestre 2018. "", constatent les notaires dans leur baromètre.

De janvier à juin, les transactions immobilières ont diminué de 3,5% par rapport au premier semestre 2017. "Cela signifie que la Côte suit la tendance au niveau national, et particulièrement en Flandre. En Région flamande également, les acheteurs potentiels sont restés attentifs au cours du premier semestre, dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouveaux droits d'enregistrement le 1er juin 2018."

Part de marché et évolution activité immobilière (1er semestre 2017/18) de chaque commune côtière © Notaire.be



Néanmoins, le volume n’a pas diminué dans toutes les communes côtières. À Ostende et à Knokke, représentant 40% de toutes les transactions sur la Côte, le volume a diminué respectivement de 2,2 et 10,5%. À Knokke, le déclin doit être relativisé. "Au premier semestre de l'année dernière, Knokke a connu une forte augmentation du nombre de transactions immobilières, ce qui rend la rechute de cette année compréhensible", déclare le notaire Bart Van Opstal. À Middelkerke, en revanche, le nombre de transactions a diminué pour la deuxième année consécutive.

À Heist-aan-Zee, le volume de l'immobilier a augmenté de 15%. Cette communauté côtière poursuit la tendance positive. La commune a également gagné en popularité au cours des six premiers mois de 2017 (+ 18%).

261.295 euros en moyenne pour un appartement

Le prix moyen d'un appartement a diminué de 1,4% par rapport à 2017 pour se fixer à 261.295 euros. C'est la première fois depuis 2014 que le prix moyen a diminué par rapport à l'année précédente. Ce prix s'applique aux appartements existants et neufs. Les studios ne sont pas inclus dans l'analyse.

Les appartements les plus chers étaient ceux de Knokke (473.207 euros), Heist-aan-Zee (366.155 euros) et Nieuwpoort (278.982 euros). Les derniers sont Westende, De Panne et Middelkerke, où les acheteurs ont à peine déboursé une moyenne de 200.000 euros pour un appartement.

Prix moyens des appartements par commune côtière lors des 6 premiers mois de 2018 / en comparaison à 2017 © Notaire.be



Le prix moyen d'un appartement sur la digue arrive à 327.583 euros, soit une croissance de 0,7% par rapport à 2017 et 66.000 euros de plus que le prix moyen d'un appartement dans les stations balnéaires. Le prix moyen d'un appartement "avec vue sur mer" oscille entre 220.000 et 690.000 euros au cours du premier semestre de 2018.

Les appartements sur la digue avec le prix moyen le plus élevé sont, comme les années précédentes, à Knokke (689.828 euros). À Ostende et à Koksijde, le prix moyen d’un appartement sur la digue a fortement augmenté. À Ostende, pour la première fois, un appartement coûte plus de 300.000 euros (307.386 euros, + 14,2%). À Koksijde, un appartement coûte en moyenne 281.789 euros (+ 12,8%). À Blankenberge, les prix ont chuté après les chiffres record de l'année dernière.