Le réseau d'agences immobilières allemand spécialisé dans les biens haut de gamme Engel&Völkers (E&V) a tardé à étendre son influence jusqu’en Sicile. Pourtant, depuis sa création en 1977, il a eu tôt fait de conquérir 4 continents et plus de 30 pays. Dont l’Italie, dès 2004.

Peut-être est-ce parce que l’île attire moins que la péninsule les velléités immobilières des plus fortunés de ce monde. Voire parce que, quoique dotée de trois aéroports internationaux (Catane, Palerme et Trapani), le voyage jusqu’en Sicile prend souvent des airs de… parcours du combattant, tributaire de plusieurs vols et autant d’étapes. Six mois par an, à tout le moins. En effet, contrairement à la botte italienne, qui se laisse visiter toute l’année, l’île pâtit d’une saison touristique limitée, courant grosso modo de mai à octobre. D’où un rationnement des vols mis à disposition par les différentes compagnies aériennes.

(...)