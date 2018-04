Dans un monde où tout doit aller vite, où le consommateur exige une information toujours plus pointue, une communication efficace et de qualité est un atout majeur de succès.

Parce que le premier contact avec vos futurs clients est essentiel et vous permettra de développer une relation de confiance durable, Logic IMMO a analysé les attentes tant des agences immobilières que des consommateurs.

Véritables partenaires de vos relations commerciales, nos différentes éditions régionales vous garantissent :

* Une qualité irréprochable. Nos magazines sont, en effet, imprimés sur du papier intérieur mettant bien en valeur les caractéristiques de vos biens. La couverture est, quant à elle, de très haute qualité et favorise la prise en main.

* Une distribution sélective. Nos éditions tournées vers les réels vendeurs/acquéreurs de biens immobiliers vous garantissent à chaque prise en main un contact utile. Votre audience est ainsi de qualité. Vos publications sont un investissement rentable.

* Une grande visibilité. La force de Logic IMMO réside dans son réseau de présentoirs disposés aux endroits stratégiques de passages à forte densité de population. Impossible de ne pas être vu !

* Une mise en avant de vos biens ou des services proposés par votre agence. Un message visuel fort, une présentation de vos atouts, une interview… Logic IMMO vous apporte crédibilité et prestige. La mise en page du magazine, moderne et attractive, suscite un véritable intérêt de lecture.

* Le professionnalisme d’un grand groupe de presse. Les magazines Logic IMMO font partie du groupe IPM qui édite les quotidiens La Libre, La DH ; les magazines Paris Match, le Courrier International ; les sites internet de ces supports dont les contenus sont alimentés par plus de 120 journalistes. A cet égard, le prix BELFIUS 2018 du meilleur reportage a été remporté par IPM qui a placé trois de ses sujets sur le podium ! Nos magazines profitent de cette force et vous offrent ainsi une qualité de contenu reconnue par tous les professionnels de l’immobilier et quasiment absente du monde des toutes-boîtes. Durant toute l’année, nous vous proposons une large sélection de thématiques couvrant de nombreux domaines de l’immobilier.

Pouvez-vous rêver meilleur contexte pour vous présenter et offrir vos services ?

Nos conseillers, tous expérimentés et passionnés par leur métier, sont là pour vous aider à trouver la meilleure et la plus efficace manière de mettre VOTRE communication sous les feux des projecteurs ! Logic IMMO, votre nouvelle vitrine immobilière !

A votre service,

DANS UN ENCADRE :

LOGIC IMMO EN QUELQUES CHIFFRES PAR AN ET POUR L’ENSEMBLE DE NOS MAGAZINES

- plus de 2 000 000 d’exemplaires imprimés

- plus de 5000 pages d’annonces immobilières

- plus de 2000 points de distribution

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE