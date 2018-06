On ne l'attendait pas sur ce genre d’enquête. Il n’empêche, Immovlan, portail de petites annonces immobilières en ligne lié au toutes-boîtes du même nom, s’est fendu au début du mois d’une analyse de ses offres à plus… d’un million d’euros. L’occasion d’en apprendre plus sur la localisation de ces biens de prestige, mais aussi sur leur typologie, leurs équipements, etc.