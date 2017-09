AUTANT LA WALLONIE ANALYSE de manière précise et régulière son offre commerciale d’hébergements touristiques - hôtels, campings, gîtes, villages de vacances… - autant elle semble peu préoccupée par ses secondes résidences, quand bien même leurs occupants consomment-ils local (commerces, Horeca, attractions…). Elle a pourtant sous la main une mine de renseignements via les taxes provinciales et/ou communales sur les secondes résidences. Si les statistiques officielles sur le sujet sont très lacunaires, on peut néanmoins tirer par déductions divers enseignements d’autres études. Notamment de celles que la province du Luxembourg réalise tous les 4 ans.

1 - Combien de secondes résidences ?

...