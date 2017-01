L’an dernier, il y a eu 8,2 % de transactions en plus qu’en 2015. Un record qui étonne les notaires auteurs de ces chiffres. Mais c’est surtout à Bruxelles et en Flandre que les amateurs de brique se sont déchaînés. En Wallonie, ils se sont freinés. En 2016, c’est surtout vers la Côte qu’ils se sont tournés. Ainsi que vers le Luxembourg pour le 4e trimestre. Et l’Ardenne peut-être ?





Oui, on sait les Belges grands amateurs de brique. D’autant plus que les taux d’intérêt au menu sont très tentants. Il n’empêche, leur appétit a été jusqu’à étonner les notaires eux-mêmes, qui sont pourtant sinon aux premières loges (à la signature du compromis de vente), assurément aux deuxièmes (signature de l’acte de vente).

L’an dernier, il y a eu pas moins de 8,2 % de transactions immobilières résidentielles en plus qu’en 2015 ! C’est-à-dire d’acquisitions de maisons, d’appartements, d’immeubles de rapport, de garages, de kots d’étudiants, de chambres dans une résidence-services, de terrains à bâtir… Du jamais vu, certainement depuis la crise de 2008. Or, déjà en 2015, il y avait eu beaucoup plus de transactions que l’année précédente (6,4 % de plus), mais également en 2014 par rapport à 2013 (5 % de plus). Au point de se demander si cela va continuer.

Sans doute pas. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder d’un peu plus près ces chiffres tirés du traditionnel baromètre des notaires (chiffres du 4e trimestre dans l’infographie, chiffre de l’année dans le texte). En 2016, l’activité a en effet surperformé à Bruxelles (+12,5 % de transactions) et en Flandre (+13,6 %). Par contre, elle a régressé en Wallonie (-2,8 %). Sans doute que le marché est davantage le fait d’investisseurs qui ont acquis des briques pour les mettre en location - et, à ce titre, c’est dans de grandes villes comme Bruxelles, Anvers ou encore Gand qu’elles trouvent plus facilement locataires - ou pour y couler des jours de vacances et de week-ends heureux, sur la Côte par exemple.