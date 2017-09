LE DERNIER BAROMÈTRE DES NOTAIRES avait montré que les prix des maisons en Belgique étaient repartis à la hausse au deuxième trimestre 2017, après une baisse limitée au premier trimestre. La hausse a été de 1,1 % par rapport au deuxième trimestre 2016. C’est en Wallonie que le prix des maisons a le plus augmenté avec une progression de 4,1 % pour un prix moyen de 183 670 euros. Les prix en Flandre et en Wallonie, sont, eux, restés stables. Pour les appartements, il faut aussi payer plus cher (+2,9 %).

A partir de ces chiffres, les auteurs de l’étude "Vision Immobilière T3 2017" de la banque Belfius ont tiré des conclusions intéressantes. On y apprend notamment pourquoi la volatilité des prix est moins élevée en Belgique que dans les pays voisins.

Plus vif que les prix à la consommation

Premier constat : sur une base annuelle, les prix moyens des habitations, tant neuves qu’existantes, augmentent plus rapidement que les prix à la consommation. La hausse a franchi la barre des 5 % alors que l’inflation moyenne s’est élevée pour les quatre derniers trimestres à 2,1 %. Mais cette "flambée de l’inflation des prix des maisons ne se limite pas à la Belgique", notent les deux auteurs, Geert Gielens et Frank Maet.