Malgré leur divorce politique, PS et cdH se sont rabibochés mercredi en plénière du parlement wallon pour voter le projet de décret instaurant le mécanisme de temporisation des certificats verts, qui vise à éviter une hausse de la facture d'électricité des ménages de 40 euros par an, en moyenne. Cette solution doit permettre de gérer la bulle des certificats verts (CV) générée par le succès du programme Solwatt, qui accordait un généreux soutien aux installateurs de panneaux photovoltaïques.

Une première opération de mise au frigo des certificats verts s'était révélée insuffisante. Ce deuxième mécanisme, portant sur des volumes monitorés année après année, se basera cette fois sur un mécanisme de financement en interne: plutôt que de rémunérer un partenaire privé, on utilisera les réserves de trésorerie de diverses institutions wallonnes.

La Wallonie devait mettre en place ce mécanisme avant le 1er octobre pour éviter l'augmentation de la surcharge.

Chaque année, pendant cinq ans et sur base d'un monitoring de l'état du marché des CV et du niveau de la surcharge, des volumes de certificats verts seront achetés par la Wallonie, via l'Agence wallonne de l'air et du climat, et seront conservés au minimum jusque 2022. À partir de 2022, les certificats temporisés pourront être revendus progressivement sur le marché lors de mises aux enchères. À l'issue de la durée maximale de chaque opération de temporisation (maximum 9 ans), le gestionnaire du réseau de transport Elia achètera, en dernier recours, les certificats n'ayant pu être écoulés lors des mises aux enchères.

Pour le MR, qui a voté contre, c'est la ixième étape d'une saga qui reporte la dette sur une génération suivante. Jean-Luc Crucke a souligné que, les deux opérations étant prises en compte, le dérapage de la politique de subventionnement atteint le milliard d'euros.

Ecolo s'est abstenu. Il n'y avait pas de solution de rechange pour éviter une surcharge de plus de 40 euros par ménage, a reconnu Philippe Henry, qui a affirmé que le mécanisme de temporisation choisi avait déjà été proposé en son temps par le ministre de l'Énergie Jean-Marc Nollet (Ecolo).

Le PS et le cdH, quant à eux, ont approuvé le décret du ministre de l'Énergie Christophe Lacroix (PS), qui en avait hérité de Paul Furlan après la démission de ce dernier.

Le MR a réclamé l'institution d'une commission spéciale relative à la gestion des certificats verts. "Demandez à votre président de parti qu'il l'inscrive dans l'accord de majorité", a répondu M. Lacroix, alors que les pourparlers entre MR et cdH se poursuivent après l'exclusive lancée par les centristes sur les socialistes. Cette demande du MR a été rejetée par le PS et le cdH, tandis qu'Ecolo s'abstenait.