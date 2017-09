Acheter un bien à l’étranger à plusieurs pour partager le coût de l’acquisition et tous les frais, telle est l’idée d’Immo-Axess.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE d’une résidence secondaire en Espagne ? Oui, mais… à quel prix ? C’est un capital important qui est immobilisé et les frais d’entretien sont élevés, alors est-ce vraiment raisonnable si l’on en profite que quelques semaines par an ? Le louer, pour rentrer dans ses frais ? Oui, mais comment ? Le time-sharing - qui repose sur le droit d’occuper chaque année une résidence pendant une durée déterminée - peut être une solution, mais que faire si l’on a vraiment envie d’être propriétaire du bien occupé ? C’est en partant du constat que de nombreux Belges désireux d’acheter une seconde résidence se posent ces questions que Thomas Collard a décidé de lancer, en juin 2017, Immo-Axess, une société qui propose la propriété partagée. Ce concept est également connu sous le nom de "fractionnal ownership" et courant aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le principe : faire l’acquisition d’un bien immobilier à plusieurs coacheteurs (maximum 8 dans ce cas-ci) et s’en partager la jouissance.

De A à Z

Se positionnant comme intermédiaire entre les candidats acheteurs et le marché immobilier, Immo-Axess propose un service complet de A à Z : trouver les coacheteurs et s’assurer de leur solvabilité; réaliser toutes les démarches administratives, financières et juridiques liées à l’acquisition du bien; assurer la gestion, l’entretien, le planning d’occupation, la location… "Chaque copropriétaire l’est à concurrence de son investissement. Il peut prendre une part, mais aussi plusieurs", explique Thomas Collard. Les frais sont aussi répartis équitablement entre tous les propriétaires, selon le nombre de parts dont ils disposent.