QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE COMMANDER une maison de vacances charmante et luxueuse, à installer en quelques heures, juste là où on le désire ? C’est le concept innovant qu’a imaginé un entrepreneur louvaniste en fondant en janvier 2018 sa start-up Nutchel. "On propose un chalet en bois cosy, transportable en pièces détachées par camion, et installé à l’endroit choisi par le client pour un prix d’achat abordable", explique le concepteur James Mennekens. Chaque chalet est également meublé avec lit, cuisine, douche, toilettes, living et poêle à bois, et équipé d’assiettes, casseroles, etc., le tout pour 45000 euros. "Si quelqu’un veut démarrer quelque chose de très petit dans le tourisme, via Airbnb notamment, avec ce concept, c’est possible. C’est devenu très tendance ces dernières années, la demande est importante."

Un concept rapide

(...)