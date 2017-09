Il est rarissime qu’une maison située dans le clos des Milliardaires bruxellois, au bout de l’avenue Louise, à l’entrée du Bois de la Cambre, soit vendue aux enchères. C’est pourtant bel et bien ainsi qu’est proposée à la vente une des maisons de maître du Square du Bois, la plus exclusive de toutes les artères de la capitale, fermée à tout qui n’y habite pas ou n’y est pas invité : 3 façades; 3 étages sur 2 niveaux de sous-sol; plus de 1 100 m² de surface habitables; des finitions luxueuses (sols en marbre, robinets en or 24 carats dans la salle de bains…); un spa avec hammam, solarium, jacuzzi, bar et piscine au 2e étage; une grande terrasse au dernier étage avec vue sur le bois.

S’il s’agit bel et bien d’enchères, on ne peut parler d’une vente forcée, mais plutôt d’un choix pour stimuler l’ascension du prix en rameutant des amateurs potentiels du monde entier et en se faisant accompagner par la société spécialisée Troostwijk Real Estate.

Les enchères peuvent être placées en ligne via le site Internet de Troostwijk (www.troostwijkauctions.com) jusqu’au 28 septembre à 16 heures. A condition de proposer plus que le prix de départ de 2,5 millions d’euros.

Voici le bien en question:

© DR