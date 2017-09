UN PARKING BIEN AMÉNAGÉ, une belle pelouse, des parterres bien entretenus, quelques massifs encore en fleur… Voilà une maison somme toute comme bien d’autres… si ce ne sont les panneaux et drapeaux qui indiquent bien que nous ne sommes pas chez des particuliers, mais dans une maison témoin. Un investissement important pourtant nécessaire pour tous les spécialistes du clé sur porte.

1 - Pourquoi investir dans une maison témoin ? "Les gens ont besoin de se rendre compte de ce que représentent des mètres carrés, des possibilités techniques qui sont offertes, de ce que donne tel ou tel matériau, de visualiser des espaces…", explique Stefan Hallez, responsable de la division clé sur porte du constructeur Maisons Blavier. "Construire une maison est en général le plus gros investissement qu’ils vont réaliser dans leur vie. Ils ne l’achètent pas comme cela sur Internet." "C’est l’occasion de montrer notre technique de construction", note Véronique Detrembleur, conseillère commerciale chez Jumatt, société spécialisée dans les constructions en ossature bois. A voir dans leur maison de Bierges, notamment, une découpe de mur, une trappe vers le vide ventilé pour bien prendre conscience des fondations ou encore une ouverture vers la structure de la toiture qui est autoportante. "Ce qui fait que tout le niveau des combles est aménageable", précise la responsable de Jumatt. "La maison témoin rend compte des possibilités offertes", explique Frédéric Mercier, de Modulart, une entreprise spécialisée dans la construction de maisons en béton, qui dispose d’un brevet unique en Europe. "Nous travaillons avec des modules de 3,5 sur 9,4 mètres. Mais on peut les ouvrir, les combiner et les aménager comme on veut. La maison témoin permet aux gens de réaliser qu’ils ne vont pas vivre dans une pièce large de 3,5 mètres seulement…" "Nos maisons sont pour nous également des lieux d’accueil", ajoute Véronique Detrembleur. "Dans certains cas, elles servent aussi de bureaux." La maison témoin permet aux entreprises de déployer leur savoir-faire. "C’est pourquoi nous proposons une grande diversité de maisons témoins, avec des styles différents, des pièces de taille variées, pour des plus ou moins gros budgets. Il est important de pouvoir se rendre compte de toutes les possibilités", poursuit Stefan Hallez. "Nous nous adaptons aux styles des régions et au budget de leurs habitants", note Frédéric Mercier.

2 - Et la déco ?

...