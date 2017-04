Le nouveau bâtiment Chirec - site Delta, à Bruxelles, sera inauguré le 9 décembre. Quelque 500 ouvriers s'activent dans ses plus de 100.000m2. D'ici quelques semaines, ce sont les spécialistes du matériel médical qui prendront la relève. Pour la série "Dans le secret des lieux", LaLibre.be vous emmène dans les coulisses des travaux.





Ils sont près de 500 et, qu’ils travaillent seuls ou par grappes de quatre ou cinq sur l’échafaudage qui obstrue encore l’atrium central, sous les coupoles des puits de lumière, dans les chambres, dans les sous-sols autour d’un spot mobile, voire à l’extérieur du bâtiment, on ne les voit pas, ou presque. Pour la simple et bonne raison que, statistiquement parlant, chaque ouvrier présent sur le chantier du futur hôpital Chirec - site Delta à Auderghem occupe à lui seul… 240 m².

Cette absence de… fièvre est d’autant plus surprenante qu’on en est à moins de 8 mois de la mise en service de ce futur vaisseau de la santé ! Et encore, à moins de trois mois du début de l’installation des milliers d’appareils qu’exige une institution hospitalière du XXIe siècle.

