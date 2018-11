La Causeway Road à Hong Kong est la rue la plus chère du monde pour louer un magasin et dépasse cette année la 5th Avenue à New York dans le dernier classement du spécialiste immobilier Cushman&Wakefield.

Le Meir à Anvers passe de la 27e à la 25e place (2.000 euros). La location d'un emplacement dans la Causeway Road coûte plus 24.600 euros le m2 par an. On trouve ensuite la 5th Avenue à New York (20.733 euros), la New Bond Street à Londres (16.071 euros), les Champs Elysées à Paris (13.992 euros) et la Via Montenapoleone à Milan (13.500 euros).

Le Meir à Anvers est donc la rue la plus chère de Belgique devant la rue Neuve (1.850 euros) et l'avenue Louise (1.800 euros) à Bruxelles. D'autres rues belges complètent ce classement des rues les plus chères pour la location de commerces: la Steenstraat à Bruges (1.050 euros) et la rue Vinâve d'Ile à Liège (1.000 euros).