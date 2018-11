La filiale belge de la chaîne d'ameublement Ikea a annoncé mercredi une réorganisation pouvant mener à la suppression de 100 à 120 emplois. Les postes impliqués par la manœuvre sont situés au siège central à Zaventem et dans les départements ressources humaines de la filiale, qui emploie plus de 3.500 personnes en Belgique.

La maison mère de la société suédoise entend "ajuster sa configuration organisationnelle" sur une trentaine de marchés, pouvant aboutir à la suppression de 7.500 postes de par le monde sur les 160.000 emplois d'Ikea. "Cette annonce (...) entre dans le cadre de la transformation mondiale envisagée afin d'être plus pratique et abordable pour un plus grand nombre de personnes. Le groupe vise à intensifier ses investissements dans les magasins et centres de logistique Ikea existants ou à venir, en développant des magasins concepts en centre-ville et en se concentrant sur sa plate-forme de commerce en ligne, afin de mieux répondre aux besoins des clients", indique Ikea dans un communiqué.

Compte tenu de l'évolution vers le numérique, 11.500 nouveaux emplois pourraient être créés au cours des deux prochaines années à l'échelle mondiale grâce à l'ouverture d'une trentaine de points de contact Ikea, à des investissements dans le réseau de distribution et aux opportunités digitales.

Procédure Renault ouverte



Anne-Marie Dierckx, permanente CNE, a assisté au conseil d'entreprise extraordinaire. "Une procédure Renault est ouverte. Les pertes d'emplois concernent des cadres du siège social et le département des ressources humaines. La direction belge ne nous a pas donné de date à laquelle ces emplois seront supprimés car je pense qu'elle-même n'est pas très au courant des intentions précises du groupe", indique-t-elle.

"Le groupe Ikea n'est pas en difficulté mais le nombre de visiteurs par magasin est en baisse, nous a expliqué la direction belge. Ikea veut s'adapter au marché actuel en ouvrant des magasins plus petits et en créant une trentaine de points relais où les clients pourront venir chercher leur commande passée en ligne. Ces mesures feront l'objet d'une phase de test pendant deux ans mais on ne sait pas si la Belgique est concernée", ajoute Anne-Marie Dierckx.

Un prochain conseil d'entreprise d'Ikea Belgique est prévu lundi prochain.