Whopper, Double Whopper cheese, Double Steakhouse, Big King XXL : cette fois, on y est, Burger King débarque en Belgique, le dernier pays d’Europe de l’Ouest où il n’était pas encore présent. Le premier restaurant ouvre ce mercredi à Anvers, sur le site de Kinepolis. C’est un ancien restaurant Quick reconverti. Le deuxième, tout neuf, sera accessible dès mardi prochain à Charleroi (voir ci-contre) dans le centre commercial Rive gauche et le troisième, neuf également, le sera fin août à Namur, en face de la gare.

Il devrait y avoir "sept ouvertures minimum d’ici la fin de l’année", explique Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium, qui gère les enseignes Burger King et Quick. Dont le premier restaurant à Bruxelles.

C’est il y a moins d’un an qu’on apprenait l’arrivée prochaine de Burger King dans notre pays. Fin 2015, le groupe français Olivier Bertrand avait racheté Quick au fonds d’investissement Qualium, s’emparant des 401 restaurants de la marque en Belgique, au Luxembourg, en France et ailleurs. Trois mois plus tard, le groupe français décidait de mettre en vente les 92 Quick belges (dont 81 exploités en franchise) et les neuf Quick luxembourgeois. C’est d’ailleurs Kevin Derycke, actif depuis 13 ans chez Quick, qui a été chargé par le groupe Bertrand de la vente.

La vente à la société QSR Belgium a été annoncée fin juillet 2016 et finalisée début septembre. "QSR a été créé par le fonds d’investissement belge Kharis Capital pour, d’une part, acheter les actifs belgo-luxembourgeois des 101 restaurants Quick et pour, d’autre part, acquérir la master franchise Burger King pour les deux pays", précise Kevin Derycke qui a entre-temps pris la tête de Belgian Brands Belgium. Avec l’idée de transformer progressivement les Quick en Burger King à terme. En France, le groupe Bertrand avait programmé à l’époque la disparition de Quick pour 2020…

Giant et Whopper vont cohabiter

Qu’en sera-t-il en Belgique finalement ? Faudra-t-il choisir entre le Whopper et le Giant, auquel les clients belges sont attachés ? "Nous sommes persuadés qu’en Belgique, il y a de la place pour Quick qui est une marque belge historique et pour une marque américaine comme Burger King. Nous allons effectivement convertir un certain nombre de Quick. Ce nombre n’est pas encore défini à l’heure actuelle. Mais je peux vous assurer que le Giant et le Whopper vont vivre l’un à côté de l’autre de très longues années." Quick ne disparaîtra donc jamais ? "Non, en tout cas, ce n’est pas notre volonté." Et de répéter : "Il y a suffisamment de place pour les deux marques en Belgique. Il y a encore du potentiel sur le marché belge. Il y a une réelle attente des consommateurs pour la nouvelle marque mais il y a encore énormément d’aficionados de la marque Quick."

Concrètement, à côté de la transformation d’un "certain nombre" de Quick, l’objectif "est surtout de développer la marque en ouvrant 40 à 50 nouveaux restaurants dans les cinq prochaines années. Nous cherchons de nouveaux emplacements." Et d’indiquer : "D’ici à 5 ans, on va se retrouver avec 60 à 70 Burger King et entre 60 et 70 Quick en fonction des opportunités de développement."

Et l’emploi devrait partir à la hausse puisqu’un restaurant Burger King demande davantage de travail en cuisine et donc de personnel. A Anvers, le restaurant passe ainsi de 45 collaborateurs à 75. Pour un total de 3 250 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

"Ouvrir le premier Burger King du pays, une aubaine…"

Pourquoi Anvers d’abord ? Parce que la plus grande ville de Flandre "incarne les valeurs de Burger King : elle est jeune, dynamique, trendy". Et puis c’était aussi une"opportunité vu la surface (près de 700 m2), la localisation à côté d’un des plus grands cinémas de Belgique, avec un vaste parking, un Drive, une belle terrasse", souligne Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium. Un choix qui rencontrait celui du franchisé, René Korfmaker : "Il fallait de toute façon rénover le restaurant, et ouvrir le premier Burger King du pays, quelle aubaine…" Avec, à la clé, des investissements partagés entre les "partenaires". Celui qui est à la tête de trois autres Quick à Anvers et Wijnegem (il en conservera au moins un, c’est sûr !), s’attend à la grande foule ce mercredi. Il a même placé une tente à l’extérieur "pour les files"…

Après Charleroi la semaine prochaine, place à Namur en août. "Le restaurant est fin prêt", déclare le CEO. Il sert pour l’heure de lieu de formation au personnel appelé à travailler pour la nouvelle enseigne. A partir de septembre, les formations auront lieu à Anvers côté flamand et à Charleroi ou Namur côté wallon. Au Luxembourg, un premier Burger King (un Quick transformé) a déjà ouvert le 26 avril, à côté des trois Burger King existant… exploités par un franchisé allemand.





Trois questions à Alain Vermeulen

Alain Vermeulen est le patron du premier Burger King de Wallonie qui ouvrira 4 juillet dans le shopping Rive gauche de Charleroi.

1. Vous êtes à la tête de deux Quick, l’un situé à Couillet, l’autre à Charleroi, boulevard Tirou. Vous ouvrez un Burger King dans Rive gauche, à quelques dizaines de mètres de votre Quick. Ne craignez-vous pas une certaine forme de… cannibalisation ?

Non. Les deux enseignes peuvent coexister car la clientèle est différente. Elle est plus jeune pour "BK" (15-27 ans), plus âgée et plus familiale pour Quick. Et ce, même si la taille du Burger King (700 m², réserves comprises, près de 300 places assises, 1 million d’euros d’investissement) sera plus grande que celle du Quick.

2. Qu’est-ce que cela représente en termes d’emplois ? Et comptez-vous mêler les deux équipes ?

J’ai embauché près de 60 personnes et j’en ai… débauché quelques-unes de mes Quick. Mais les équipes seront totalement indépendantes. Pas question de les faire voyager. Même les cadres. Ces derniers (5 personnes) et moi-même avons reçu une formation d’abord à Lyon pendant 5 semaines - c’était génial - ensuite à Luxembourg pendant 3 semaines. Le reste du staff est en formation à Namur. Un gros investissement, mais à long terme, car ce n’est pas tout à fait le même métier.

3. A quel moment avez-vous pensé à vous lancer dans la deuxième enseigne ? Et seriez-vous prêt à transformer le Quick de Couillet en Burger King ?

Je ne peux cacher qu’à l’annonce de la reprise de Quick par Burger King j’ai été un peu inquiet. Mais j’ai toujours eu confiance dans la chaîne Quick et ne pouvais imaginer qu’elle puisse disparaître. Quand Burger Brands a présenté son projet, j’ai été intéressé. Je suis client "BK" à l’étranger. J’aime la chaîne et les nouveaux challenges. Mais pour l’instant, même si tout est possible, je n’envisage pas de convertir le Quick de Couillet. Parce que j’ai un attachement à la marque Quick et parce qu’il faudra voir ce que "BK" donne.





Trois questions à Gino Van Ossel

Gino Van Ossel est Pprofesseur en Retail, Marketing et Consommation à la Vlerick Business School.

1. Le master franchisé de Burger King et de Quick pour le Belux a décidé de maintenir les deux enseignes en Belgique. Judicieux ?

Ce n’est pas étonnant car le positionnement des enseignes est distinct. Le goût des hamburgers, de leur sauce… est différent. Chacune a ses fans. S’adressant à deux publics cibles différents, on peut comprendre le choix du maintien des deux enseignes.

2. Avec ceci que Quick est historiquement populaire en Belgique. Ce serait prendre un risque de le perdre ?

Il y a de cela. Mais, l’autre risque, important, aurait été de perdre la motivation des franchisés s’il avait été question de les obliger à changer d’enseigne. Ce qui n’est jamais bon.

3. Et n’est-ce pas, économiquement parlant, plus intéressant de passer de 90 Quick à 60 Quick + 60 Burger King ?

Je n’en suis pas aussi convaincu. Il y a des coûts fixes incompressibles (publicité…). 60 points de vente, est-ce suffisant pour être rentable ? Je m’interroge aussi sur la stratégie d’avoir, à terme, autant de Quick que de Burger King. Rien ne dit que la moitié des consommateurs va préférer l’un et l’autre moitié l’autre. Tout dépendra de la localisation, de l’âge des clients potentiels, de leur origine; Burger King séduisant davantage un public plus international. Ici, ce sera peut-être 70/30, là 40/60. Ce sont des études de marché qui le diront. Mais surtout c’est une erreur de se contenter de l’analyse de ces deux seules enseignes. La vraie concurrence ce sera entre Quick, Burger King et… McDo. M.C.

C.M.