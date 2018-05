Une étude du Benelux montre que le commerçant est entravé par ses fournisseurs.

En mars, les constats de l’Observatoire des prix, logé au sein de SPF Economie, étaient sans appel : en Belgique, les consommateurs paient plus cher, de 10 à 20 %, les biens dans les supermarchés par rapport aux consommateurs des pays voisins (Allemagne, France, etc.). Dans le rapport annuel de l’Observatoire, un certain nombre de pistes d’explications étaient données à ce surcoût global moyen de 13,4 % : coûts salariaux plus élevés en Belgique, régimes de TVA et accises moins intéressants, réglementations plus strictes dans le commerce de détail…

(...)