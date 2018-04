La Belgique a enregistré un nombre record de 95.081 nouvelles entreprises l'année dernière, selon les statistiques de la 7e édition de l'Atlas des starters présentées lundi par le bureau d'informations financières Graydon, l'UCM et Unizo. Il s'agit d'une progression de 5,91% par rapport à 2016 et de 28% en comparaison avec 2007. Le nombre de starters créées l'année dernière a établi un nouveau record dans toutes les régions. La Wallonie enregistre la plus forte progression (+6,89%), devant la Flandre (+5,66%) et Bruxelles (+4,50%). Comme lors des années précédentes, la plupart des nouvelles entreprises concernent le secteur des services et les professions libérales, suivis par le secteur de la construction et le commerce de détail.

Outre les 95.081 nouvelles entreprises, 66.621 entreprises individuelles et sociétés ont mis fin à leurs activités. La différence nette s'établit donc à 28.460, soit une croissance de 2,45%.

Deux starters sur trois semblent d'ailleurs survivre lors des cinq premières années d'existence, plus longtemps donc que dans les pays voisins. Sur les 77.471 nouvelles entreprises apparues en Belgique en 2013, 51.371 sont actuellement toujours actives, détaille Graydon.

Selon Danny Van Assche, le patron de l'Unizo, ces chiffres s'expliquent par la bonne conjoncture, l'amélioration de l'image de l'entrepreneuriat et un climat propice aux affaires favorisé par le gouvernement. "Ce sera à la politique de faire en sorte que le moteur continue à fonctionner", ajoute-t-il.