Jeudi, sous les ors d’une des salles de l’hôtel de ville de Bruxelles, Alain Tholl de L’Enclos transformait la chevelure d’une jeune femme en vrai chef-d’œuvre éphémère. Voici trois ans, il racheta le nom "Maison Roger", temple de la coiffure installé rue de Namur. Jeudi, il était présent, à l’instar des représentants d’une quinzaine d’autres luxueuses enseignes comme le tailleur Degand ou le joaillier De Greef, pour fêter le 80e anniversaire du Bel, Brussels Exclusive Labels, et mettre en avant leur savoir-faire.

Créée en 1937 par Armand Dachs-beck et les fondateurs de maisons comme Leysen, Wolfers, Delvaux ou Serneels, la Chambre du haut commerce d’art et de luxe avait pour vocation de "faire reconnaître leurs maisons bruxelloises dans le domaine de l’artisanat, de la création, du produit d’excellence et de les rassembler pour faire perdurer une notion de perfection et de service irréprochable". La Chambre, devenue Bel en 2006, regroupe près de 80 membres actifs dans le textile, le chocolat, les bijoux, etc., et représente plus de 3 000 emplois. Pour faire partie du Bel, les membres - qui n’ont jamais été aussi nombreux - ont satisfait à une série de critères (entreprise bruxelloise, qualité du produit, beauté des points de vente, charisme du directeur ou propriétaire…).

"Le Bel reste une vitrine du luxe belge, assure le patron de la Maison Roger, et il est important de mettre celui-ci en lumière." Edouard Vermeulen, de la maison Natan, membre depuis 35 ans de la Chambre devenue Bel, insiste : "C’est une association qui a une grande importance pour nous tous. Au départ, nous sommes des artisans et tous confrontés aux mêmes problèmes. C’est instructif de voir comment d’autres se développent."

Et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, de déclarer en préambule à cette journée d’anniversaire qui se poursuivait dans l’après-midi avec l’ouverture au grand public des maisons membres : "On sait la valeur économique que représente le commerce de luxe, les emplois non délocalisables qui y sont attachés." Sachant que Bruxelles "a une chance extraordinaire, c’est la ville la plus internationale du monde avec 182 nationalités représentées; c’est la capitale de l’Europe".

"Bruxelles va évoluer dans le bon sens"

Mais Bruxelles a aussi souffert ces dernières années : "lockdown", attentats, piétonnier, tunnels fermés… "La santé des maisons du Bel, comme celle de toutes les PME, est bonne même si ces dernières années ont été plus compliquées avec une baisse du chiffre d’affaires", précise Jean-Pol Piron, président du Bel. "Nous n’avons pas ressenti de fléchissement, précise pour sa part Edouard Vermeulen. Mais cela aurait pu être mieux; on ne peut pas calculer notre manque à gagner dû au manque d’enthousiasme à venir en ville." Natan compte 150 points de vente multimarques dans quatre pays et sept boutiques en Belgique et aux Pays-Bas, dont deux à Bruxelles qui interviennent pour 25 % du chiffre d’affaires.

De son côté, Maxime Leysen, directeur de la boutique éponyme place du Grand Sablon, évoque une "très bonne année 2016, meilleure que 2015, et un bon début d’année 2017", tout en précisant : "On a beaucoup bougé et été voir des clients privés sur place." "En matière de fréquentation, on l’a senti."

"Je pense que Bruxelles va évoluer dans le bon sens", constate Jean-Pol Piron, qui nuance : "Il faudra cinq ans pour que Bruxelles revive." Quant à Edouard Vermeulen, il avoue en souriant que pour redorer l’image de Bruxelles, il est "prêt à faire la circulation au milieu de l’avenue Louise" s’il le faut.





"Notre luxe est un luxe discret"

"Le luxe ? Il y en a autant de définitions que d’êtres humains, déclare Jean-Pol Piron, président du Bel depuis 8 ans et en fin de mandat (il peut être reconduit). Pour moi, c’est le temps que je n’ai plus, c’est l’espace. C’est boire un café Corica, accompagné d’un biscuit Dandoy ou d’un chocolat Marcolini (tous membres du Bel, NdlR). C’est tout sauf une question d’argent. Notre luxe à nous est un luxe basé sur nos racines, nos valeurs, l’artisanat. C’est un luxe discret. Il y a un autre luxe, le luxe ‘worldwilde’ qui pour moi est un peu ostentatoire, celui des grandes marques du luxe italien ou français. Il a le mérite d’exister mais c’est un luxe de masse, de volume, pour une clientèle de nouveaux riches."

"Fournisseur de la Cour, le nom est magique et en termes de marketing, c’est très fort, reconnaît le président du Bel. J’ai un profond respect pour les fournisseurs de la Cour. Mais leurs critères d’acceptation ne sont pas aussi qualitatifs que les nôtres."