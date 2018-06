Un coût de 100 millions de dollars par an Les mythiques motos Harley-Davidson font partie de cette liste et la marque estime que les taxes pourraient lui coûter jusqu'à 100 millions de dollars par an et elles feraient augmenter en moyenne le prix d'une moto de 2200 dollars.



"Nous pensons que cette énorme augmentation des coûts, si elle est répercutée par les grossistes et les détaillants, aura un impact immédiat et préjudiciable sur le long terme sur les affaires dans la région (de Milwaukee, siège central de Harley, NdlR), en réduisant l'accès des consommateurs aux produits Harley-Davidson et en impactant négativement la pérennité des affaires de nos revendeurs", a signalé le groupe dans un communiqué publié lundi.



"The Financial Times" souligne que, depuis la mise en oeuvre des taxes européennes vendredi, les exportations de motos Harley-Davidson vers l'Union européenne ont chuté, passant de 31% de parts de marché à 6.



En 2017, Harley-Davidson a vendu près de 50 000 motos en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui représente 18,5 % de ses ventes globales.