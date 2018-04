L'avionneur Airbus songe à installer, à partir de 2020, des couchettes dans des soutes d'avions. Airbus a signé un accord de partenariat en ce sens avec l'équipementier aéronautique français Zodiac Aerospace, ont indiqué mercredi les deux entreprises à l'occasion de la foire "Aircraft Interiors Expo" qui se tient à Hambourg. "Installés au niveau du pont cargo des avions commerciaux, ces modules offriront des opportunités de nouveaux services aux passagers afin d'améliorer leur expérience du voyage, tout en permettant aux compagnies aériennes de se différencier et de générer des revenus complémentaires sur leurs vols commerciaux", expliquent les deux groupes dans un communiqué.

"Ces nouveaux modules passagers seront facilement interchangeables avec des containers cargo classiques et pourront être modifiés lors du temps de rotation régulier. De plus, le plancher cargo de l'avion et le système de chargement des containers ne seront aucunement affectés, les modules reposant directement dessus", ajoute-t-on.

Airbus et Zodiac Aerospace affirment avoir déjà reçu "des avis très positifs de la part de plusieurs compagnies aériennes" ayant testé les premières maquettes.

Ces modules de couchettes pourraient être installés à bord d'avions A330, voire d'A350 XWB.