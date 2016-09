Alain Flausch: "On peut réduire les coûts du métro Nord de 20 %"

Entreprise

Il y a quarante ans, jour pour jour, Bruxelles fêtait l’avènement de la première liaison de son métro. Il y a cinq ans, presque jour pour jour, Alain Flausch quittait son poste de CEO de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib). Depuis, il préside l’Union internationale du transport public (UITP). Il a accepté de commenter pour "La Libre" l’actualité du métro bruxellois, marquée par la confirmation d’une extension vers le nord à l’horizon 2025 et le lancement d’une étude pour étendre encore le réseau vers le sud de Bruxelles. La capitale a pris du retard, regrette Alain Flausch. Ses constats et sa mise en garde sont sans concessions.

"On n’a plus rien fait de sérieux en métro depuis Erasme, et les derniers projets significatifs datent d’avant les années 2000, constate l’ex-patron de la Stib. Il y a eu un grand ressac lorsque le parti Ecolo - qui ne veut pas du métro - a été associé aux affaires. Résultat : on a perdu beaucoup de temps et on a failli détruire la cellule de l’administration qui était capable de construire du métro. Ce fut même la volonté de certains. Aujourd’hui on entrevoit les limites de cette évolution. Pour l’extension au Nord, ce sont les bureaux d’étude qui imposent leurs vues de façon dispendieuse, et les pouvoirs publics ont du mal à tenir la dragée haute au privé. L’administration est affaiblie et Beliris (le fonds fédéral qui finance en partie le projet, NdlR) n’a aucune expérience en matière de construction de métro."

