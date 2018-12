Albert Frère, président d'honneur du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), est décédé lundi à l'âge de 92 ans, a annoncé le Groupe dans un communiqué. "Pendant plus de trois décennies, sous son impulsion, GBL est devenue une des plus grandes holdings d'Europe. Ses qualités professionnelles et humaines ont profondément marqué notre groupe", a commenté GBL.

Les funérailles d'Albert Frère se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale, selon les souhaits du défunt".

Le "self made man" carolorégien a bâti sa fortune au départ de la fabrique familiale, pour se retrouver à la tête d'une cascade de holdings ayant la main mise sur des pans entiers de l'économie belge, voire européenne.

En février 2015, à l'avant-veille de ses 89 ans, Albert Frère avait annoncé sa décision de faire un pas de côté après plus de 30 ans à la tête des holdings GBL et Pargesa. Toujours aussi malicieux, le résident gerpinnois affirmait toutefois vouloir continuer à travailler. "J'ai bien l'intention de continuer à travailler en m'amusant et à m'amuser en travaillant", confiait-il, tout en laissant entendre qu'il se verrait bien faire ses adieux sur scène, à l'instar de Molière.