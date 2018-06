"Cela pourrait aller assez vite", d’après Jeholet

Le ministre wallon de l’Economie a confirmé jeudi à l’agence Belga le fait que des contacts ont déjà été noués et l’"intérêt majeur" que porte Alibaba sur Liège en vue d’y développer une plateforme logistique. "Les négociations sont en cours. J’ai eu l’occasion de rencontrer au mois de mars les responsables d’Alibaba", a expliqué Pierre-Yves Jeholet (MR), en marge d’une conférence de presse à Namur, évoquant un dossier déjà bien avancé. "Cela pourrait aller assez vite. Dans les semaines qui viennent, avant l’été, on pourrait y voir un peu plus clair", a encore laissé entendre M. Jeholet.

(...)